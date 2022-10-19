Тимофей Скатов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Чили

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (158-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в чилийском городе Кокимбо, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Тимофей одолел представителя Аргентины Николаса Кикера (202-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

На корте теннисисты провели два часа и сорок девять минут. За это время Скатов не сделал ни одного эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 11.

За выход в полуфинал "Челленджера" в Кокимбо 21-летний Тимофей Скатов встретится с победителем пары Федерико Кориа (Аргентина) - Мариано Навоне (Аргентина).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993478-timofey-skatov-vyshel-v-14-finala-chellendzhera-v-chili/