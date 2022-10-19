"Ночь в Мексике": Винус Уильямс опубликовала фото в оранжевом боди

Винус Уильямс. Фото: instagram.com/venuswilliams/

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде и экс-первая ракетка мира Винус Уильямс опубликовала новый пост в социальных сетях, передает NUR.KZ.

42-летняя теннисистка выложила снимки в оранжевом боди на фоне луны. "Ночь в Мексике", - подписала пост в Instagram Винус Уильямс.

Напомним, что Винус Уильямс не выходила на корт c конца августа текущего года после поражения в первом круге US Open-2022 от бельгийской теннисистки Элисон ван Эйтванк со счетом 1:6, 6:7.

Всего в активе американской теннисистки пять титулов "Уимблдона" и два - US Open. За свою карьеру Винус выиграла 49 титулов WTA и заработала свыше 42 млн долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993424-noch-v-meksike-vinus-uilyams-opublikovala-foto-v-oranzhevom-bodi/