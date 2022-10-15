Казахстанские теннисистки завоевали титул ITF Juniors

Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисистки Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова стали победительницами турнира второй категории ITF Juniors J2 в Шымкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

В престижном соревновании приняли участие сильнейшие теннисисты из Казахстана, России, США, Польши, Италии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Германии, Турции, Чехии, Украины, Узбекистана, Кыргызстана.

В одиночном разряде Аружан Сагандыкова в трехчасовой полуфинальной битве уступила россиянке Екатерине Перелыгиной со счетом 5:7, 6:1, 0:6. В парном разряде турнира заветный трофей достался казахстанкам.

Самая успешная пара нашей страны в возрасте до 18 лет Айя Нупбай и Асылжан Арыстанбекова в финале одержали убедительную победу над Ксенией Еременко (Россия)/Асем Шойбек - 6:1, 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992891-kazahstanskie-tennisistki-zavoevali-titul-itf-juniors/