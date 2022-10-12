Григорий Ломакин уступил в 1/8 финала "Челленджера" во Франции

Григорий Ломакин. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисит Григорий Ломакин не смог пробиться в четвертьфинал парного разряда турнира серии "Челленджер" во французском Сен-Тропе , передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Ломакин с украинцем Алексеем Крутых сыграли против дуэта Барт Стивенс/Йеспер Де Йонг (Нидерланды).

Матч продлился два сета. Противостояние завершилось со счетом 6:1, 6:2 в пользу соперников. Ломакин и Крутых один подали навылет, а также совершили две двойные ошибки.

В следующем круге Стивенс и Де Йонг сыграют против пары Макс Шнур (США)/Трет Хьюи (Филиппины).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992353-grigoriy-lomakin-ustupil-v-18-finala-chellendzhera-vo-frantsii/