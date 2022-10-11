Назван состав сборной Казахстана по теннису на участие в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Тренерский штаб женской сборной Казахстана определился с составом на участие в групповой стадии финального этапа Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в Глазго (Шотландия), передает официальный сайт Казахстанской федерации тенниса.

Штаб тренеров команды во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (26-я ракетка мира), Юлия Путинцева (47-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (21-е место в парном рейтинге WTA) и Жибек Куламбаева (189-й номер парного рейтинга WTA).

Сборная Казахстана попала в группу С, где 8 ноября сыграет с Великобританией, а 9 ноября - с Испанией. Матчи пройдут на крытом харде Emirates Arena.

Напомним, что 12 команд поделены на четыре группы и сборные-победительницы каждой из них выйдут сразу в полуфинал турнира. Финал состоится 13 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992062-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-tennisu-na-uchastie-v-kubke-billi-dzhin-king/