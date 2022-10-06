Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чехии

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала турнира серии WTA 500 в чешском городе Острава, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Елена победила Александру Саснович (31-я ракетка мира) из Беларуси. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 6:4, 7:5.

На корте теннисистки провели два с половиной часа. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.

За выход в полуфинал 23-летняя Елена Рыбакина встретится с чешкой Петрой Квитовой (20-я ракетка мира). Игра запланирована на 7 октября в 14:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991344-elena-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-v-chehii/