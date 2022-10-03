Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира WTA в Чехии

Елена Рыбакина. Фото: Henry Browne/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" казахстанка Елена Рыбакина (26-я ракетка мира) с победы стартовала на турнире cерии WTA 500 в чешском городе Острава, передает NUR.KZ.

В первом круге женского одиночного разряда Елена победила Мэдисон Киз (17-я ракетка мира) из США. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:5, 3:6, 3:6.

На корте теннисистки провели два часа и 15 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 14.

В следующем раунде 23-летняя Елена Рыбакина встретится с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Александра Саснович (Беларусь).

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA казахстанская теннисистка опустилась на одну строчку - 26 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990881-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-v-chehii/