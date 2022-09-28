Анна Данилина стартовала с разгромной победы на турнире в Парме

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Джессикой Малечковой из Чехии пробились во второй круг парного разряда турнира серии WTA в итальянском городе Парма, передает NUR.KZ.

На старте теннисистки разгромили дуэт Эмили Эплтон (Великобритания)/Квин Глиссон (США).

Матч продлился два сета, по итогам которых дальше прошли Малечкова и Данилина. Итоговый счет составил 6:1, 6:0. Казахстанка и чешка за время встречи смогли четыре раза подать навылет и реализовали шесть брейк-поинтов. В пассиве три двойные ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989976-anna-danilina-startovala-s-razgromnoy-pobedy-na-turnire-v-parme/