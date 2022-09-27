Тимофей Скатов вышел во второй круг "Челленджера" в Лиссабоне

Тимофей Скатов. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (233-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира категории "Челленджер" в португальском городе Лиссабон, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Тимофей одолел представителя Испании Року Баталью (303-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 7:6, 7:6.

На корте теннисисты провели два часа и 50 минут. За это время Скатов сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из четырех.

В следующем раунде 21-летний Тимофей Скатов встретится с итальянцем Франческо Пассаро (122-я ракетка мира). Игра запланирована на 28 сентября в 15:00 по времени Астаны.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989890-timofey-skatov-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-lissabone/