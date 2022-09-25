Александр Бублик вышел в финал турнира ATP во Франции

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Лидер сборной Казахстана по теннису Александр Бублик в одиночном разряде пробился в финал теннисного турнира серии ATP Moselle Open в Меце (Франция), передает NUR.KZ.

В полуфинале казахстанец встретился с экс-третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой (Швейцария).

Матч теннисисты не доиграли. В первом сете при счете 2:1 в пользу Бублика Вавринка отказался продолжать матч. Казахстанцу была присуждена техническая победа.

В решающей встрече Бублику будет противостоять итальянец Лоренцо Сонего, который в своем полуфинале обыграл поляка Хуберта Хургача.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989477-aleksandr-bublik-vyshel-v-final-turnira-atp-vo-frantsii/