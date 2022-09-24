Елена Рыбакина поднялась на три позиции в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое положение в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация), передает NUR.KZ.

Так, в списке лучших теннисисток мира Елена Рыбакина поднялась на три позиции, расположившись на 22-м месте.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла пять строчек - 41-е место. Пропускающая сезон из-за травмы Зарина Дияс и вовсе упала на 33 позиции (323-е место).

Также в рейтинге WTA ухудшили свои позиции Жибек Куламбаева (454-е место) и Анна Данилина (455-е место).

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует в списке Ига Швентек из Польши. На втором месте находится представительница Туниса Онс Жабер. Тройку лучших замыкает эстонка Анетт Контавейт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989453-elena-rybakina-podnyalas-na-tri-pozitsii-v-reytinge-wta/