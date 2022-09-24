Александр Бублик пробился в полуфинал турнира ATP во Франции

Александр Бублик. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в одиночном разряде вышел в полуфинальный раунд теннисного турнира серии ATP Moselle Open в Меце (Франция), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале ему противостоял датчанин Хольгер Руне. Матч продлился три сета. Бублик взял первый, однако во втором Руне вернул себе шанс на победу.

Третий сет стал решающим, который остался за казахстанским теннисистом. Итоговый счет составил 6:3, 5:7, 6:4.

На корте соперники провели два часа и одну минуту. В активе Бублика 15 подач навылет. Также он совершил десять двойных ошибок.

В полуфинале казахстанец сыграет против Стэна Вавринки из Швейцарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989421-aleksandr-bublik-probilsya-v-polufinal-turnira-atp-vo-frantsii/