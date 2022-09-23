Тимофей Скатов вышел в полуфинал "Челленджера" в Португалии

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (242-я ракетка мира) пробился в 1/2 финала турнира категории "Челленджер" в португальском городе Брага, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Тимофей одолел представителя Испании Карлоса Табернера (121-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:0.

На корте теннисисты провели почти два часа. За это время Скатов реализовал четыре брейк-поинта из пяти.

За выход в финал 21-летний Тимофей Скатов встретится с победителем пары Хавьер Косано Барранко (Испания) - Николас Морено де Альборан (США).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) казахстанский теннисист поднялся на одну позицию, расположившись на 242-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989383-timofey-skatov-vyshel-v-polufinal-chellendzhera-v-portugalii/