Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира серии ATP во Франции

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в одиночном разряде пробился в четвертьфинальный раунд теннисного турнира серии ATP в Меце (Франция), передает NUR.KZ.

Во втором круге казахстанский теннисист провел матч против финна Эмиля Руусувуори.

Для определения победителя потребовалось три сета. В итоге Бублик одержал победу со счетом 6:7 (4:7) 6:4, 6:3.

Матч продлился два часа и 15 минут. Бублик совершил 13 подач навылет, допустил девять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-поинта.

За выход в полуфинал он сыграет с Хольгером Руне (Дания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989270-aleksandr-bublik-vyshel-v-14-finala-turnira-serii-atp-vo-frantsii/