Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Португалии

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (242-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в португальском городе Брага, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Тимофей не оставил шансов представителю Франции Мануэлю Гинару (152-я ракетка мира). Матч завершился со счетом 6:1, 6:0.

На корте теннисисты провели один час и четыре минуты. За это время Скатов не допустил ни одной двойной ошибки, сделал один эйс и реализовал пять брейк-поинтов из семи.

За выход в полуфинал 21-летний Тимофей Скатов встретится с Карлосом Табернером из Испании (121-я ракетка мира). Игра запланирована на 22 сентября в 14:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988956-timofey-skatov-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-portugalii/