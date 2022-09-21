Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира серии ATP во Франции

Александр Бублик. Фото: Андрей Ударцев/ktf.kz

Теннисист сборной Казахстана Александр Бублик вместе с итальянцем Лоренцо Музетти пробились в 1/4 финала парного разряда турнира серии ATP в Меце (Франция), передает NUR.KZ.

В матче 1/8 финала Бублик и Музетти бились против дуэта РобинХасе (Нидерланды)/Филипп Освальд (Австрия).

Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 7:6 (8:6), 6:3. Бублик и Музетти за время матче не допустили ни одной двойной ошибки.

При этом им удалось шесть раз подать навылет.

Добавим, что Александр Бублик также будет выступать и в одиночном разряде. В первом круге ему будет противостоять француз Эван Фернесс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988850-aleksandr-bublik-vyshel-v-14-finala-turnira-serii-atp-vo-frantsii/