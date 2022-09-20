Тимофей Скатов вышел во второй круг "Челленджера" в Португалии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (242-я ракетка мира) успешно пробился во второй раунд турнира серии "Челленджер" в португальском городе Брага, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Тимофей победил представителя Доминиканской Республики Ника Хардта (260-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:4, 6:0.

На корте теннисисты провели один час и 15 минут. За это время Скатов не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из семи.

Следующим соперником 21-летнего Тимофея Скатова станет Мануэль Гинар (152-я ракетка мира) из Франции. Матч запланирован на 21 сентября в 14:00 по времени Нур-Султана.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988775-timofey-skatov-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-portugalii/