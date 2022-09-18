Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA в Словении

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) пробилась в финал турнира категории WTA 250 в словенском городе Порторож, передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Елена одолела представительницу Румынии Ану Богдан (65-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:1, 6:1.

На корте теннисистки провели один час и 25 минут. За это время Рыбакина сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 11.

В решающем матче 23-летняя Елена Рыбакина сыграет с Катериной Синяковой (82-я ракетка мира) из Чехии. Игра запланирована на 18 сентября в 22:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988343-elena-rybakina-vyshla-v-final-turnira-wta-v-slovenii/