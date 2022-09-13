Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира WTA в Словении

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире серии WTA 250 в словенском городе Порторож, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Елена в упорном поединке одолела немку Лауру Зигемунд (173-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 6:4, 7:6.

На корте теннисистки провели три часа и 25 минут. За это время Рыбакина сделала 15 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 19.

В следующем раунде 23-летняя Елена Рыбакина встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии (66-я ракетка мира). Игра запланирована на 14 сентября.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987593-elena-rybakina-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-v-slovenii/