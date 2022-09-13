Бейбит Жукаев вышел во второй круг "Челленджера" в Стамбуле

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

21-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (357-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира категории "Челленджер" в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Бейбит победил местного теннисиста Ченгиза Аксу (1538-я ракетка) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:4.

Матч продлился один час и четыре минуты. За это время Жукаев сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из шести.

Следующим соперником 21-летнего казахстанского теннисиста станет испанец Николас Альварес Варона (234-я ракетка мира). Игра запланирована на 14 сентября в 14:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) Бейбит Жукаев поднялся на 38 строчек и теперь занимает 357-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987556-beybit-zhukaev-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-stambule/