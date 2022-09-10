Определились финалисты US Open-2022

Каспер Рууд. Фото: Frey/TPN/Getty Images

Стали известны все финалисты открытого чемпионата США (US Open), который проходит в эти дни в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

В финале мужского одиночного разряда сразятся норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас.

В полуфинале Каспер победил россиянина Карена Хачанова со счетом 7:5, 6:2, 5:7, 6:2. Карлос же оказался сильнее местного теннисиста Фрэнсиса Тиафо - 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3.

В женском одиночном разряде титул разыграют полячка Ига Швентек и Онс Жабер из Туниса.

В мужском парном разряде чемпионами стали американец Раджив Рам и британец Джо Сэлисбери. В решающем матче они обыграли дуэт Уэс Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) - 7:6, 7:5.

В финал женского парного разряда пробились чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катерина Синякова и американки Кэти Макналли/Тейлор Таунсенд.

В миксте за главный трофей поспорят Сторм Сандерс (Австралия)/Джон Пирс (Австралия) и Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Эдуар Роже-Васслен (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987145-opredelilis-finalisty-us-open-2022/