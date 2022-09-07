Григорий Ломакин вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Таиланде

Григорий Ломакин. Фото: ktf.kz

Представитель команды Казахстана по теннису Григорий Ломакин (862-я ракетка мира) вместе с Рэем Хо (Тайбэй) пробились в четвертьфинал "Челленджера" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Ломакин и Хо оказались сильнее дуэта Кредит Чайарин/Ноппадол Нойкор (Таиланд).

Данное противостояние завершилось со счетом 6:1, 7:6.

Матч продлился один час и 11 минут. За это время Ломакин и Хо дважды подали на вылет. При этом теннисисты не совершили ни одной двойной ошибки, реализовав три брейк-поинта.

За выход в полуфинал им предстоит сразиться с дуэтом Юн-Шонг Чун (Южная Корея)/Аджит Раи (Новая Зеландия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986682-grigoriy-lomakin-vyshel-v-14-finala-chellendzhera-v-tailande/