Елена Рыбакина прогулялась по вечернему Нью-Йорку

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Казахстанская теннисистка, первая ракетка страны Елена Рыбакина на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с вечерней прогулки по Нью-Йорку, передает NUR.KZ.

В Нью-Йорке Рыбакина выступала на US Open. К сожалению, далеко по турнирной сетке теннисистка не продвинулась. В первом круге она уступила Кларе Бюрель из Франции со счетом 4:6, 4:6.

Тем не менее, нынешний сезон она смело может записывать в свой актив. В финале женского одиночного разряда "Уимблдона-2022" Елена одолела вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и стала первой теннисисткой из Казахстана, которая выиграла данный турнир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986351-elena-rybakina-progulyalas-po-vechernemu-nyu-yorku/