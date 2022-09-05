Анна Данилина уступила в 1/8 финала US Open

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Теннисистка сборной Казахстана Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей уступили в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США, передает NUR.KZ.

За выход в четвертьфинал Данилина и Хаддад бились против дуэта Николь Мелихар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия). Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась один час 14 минут. Казахстанка и бразильянка дважды подали навылет (у соперниц один эйс). Также они совершили одну двойную ошибку (против двух у Перес и Мартинес).

Добавим, что сегодня, 5 сентября, на корт выйдет Аружан Сагандыкова. В первом круге юниорского US Open она будет играть против американки Лив Ховде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986161-anna-danilina-ustupila-v-18-finala-us-open/