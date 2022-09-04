"Ты была источником вдохновения": Зарина Дияс обратилась к Серене Уильямс

Зарина Дияс. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс отреагировала на завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс, передает NUR.KZ.

Зарина на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с Сереной Уильямс.

"Огромная честь была разделить корт с такой легендой. Ты была источником вдохновения для меня и многих других. Спасибо, Серена", - подписала пост Зарина.

Напомним, что 40-летняя Серена Уильямс завершила карьеру после поражения от австралийки Айлы Томлянович (5:7, 7:6, 1:6) в третьем круге US Open-2022.

Всего за карьеру американская теннисистка выиграла 23 титула Большого шлема в одиночном разряде. Также она четырежды брала золото на Олимпийских играх (один раз в одиночном разряде, три - в парном).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986113-ty-byla-istochnikom-vdohnoveniya-zarina-diyas-obratilas-k-serene-uilyams/