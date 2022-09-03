Кукушкин и Попко уступили в четвертьфинале "Челленджера" в Мальорке

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин (214-я ракетка мира) и Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) не сумели пробиться в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Мальорке (Испания), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Михаил уступил Александру Лазарову из Болгарии (394-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:6, 4:6, 6:7.

Также в трехсетовом поединке Дмитрий Попко проиграл представителю Иордании Абедалле Шелбайху (654-я ракетка мира). Итоговый счет - 7:5, 3:6, 1:6.

Таким образом, в полуфинале "Челленджера" в Мальорке Александр Лазаров встретится с итальянцем Люкой Нарди (175-я ракетка мира), а Абедалла Шелбайх сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом (154-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986039-kukushkin-i-popko-ustupili-v-chetvertfinale-chellendzhera-v-malyorke/