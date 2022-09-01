Александр Бублик уступил во втором круге US Open-2022

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение во втором раунде Открытого чемпионата США (US Open), который в эти дни проходит в Нью-Йорке, передает NUR.KZ.

За выход в третий круг Бублик бился против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Матч продлился четыре сета. Итоговый счет встречи составил 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.

Игра продлилась три часа и одну минуту. Бублик сделал 28 подач навылет. При этом он допустил 12 двойных ошибок.

Стоит отметить, что казахстанец продолжит выступление на турнире в парном разряде. В первом круге Бублик в дуэте с датчанином Хольгером Руне обыграли американцев Фрэнсиса Тиафо и Дениса Кудлу 6:2, 3:6, 6:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985726-aleksandr-bublik-ustupil-vo-vtorom-kruge-us-open-2022/