Тимофей Скатов проиграл в первом круге "Челленджера" в Тулузе

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (250-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира категории "Челленджер" в Тулузе (Франция), передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Тимофей уступил местному теннисисту Артуру Реймонду (545-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:7, 6:7.

Встреча продлилась два с половиной часа. За это время Скатов сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из 11.

В следующем раунде соперником Артура Реймонда станет представитель Бельгии Киммер Копеянс (292-я ракетка мира).

Таким образом, на турнире в Тулузе больше не осталось представителей Казахстана. Для Тимофея Скатова это поражение стало четвертым кряду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985546-timofey-skatov-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-tuluze/