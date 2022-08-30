Александр Бублик вышел во второй круг US Open-2022

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал уверенную победу в первом круге Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке, передает NUR.KZ.

На старте престижного турнира Бублик сыграл против Уго Гастона из Франции. Матч продлился три сета. Казахстанский теннисист выиграл со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте один час и 46 минут. Бублик совершил 13 подач на вылет.

Добавим, что во втором раунде US Open Бублик сыграет против испанца Пабло Карреньо Бусты.

Также сегодня, 30 августа, сыграет Юлия Путинцева. Ей будет противостоять Аманда Анисимова из США. Матч начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985376-aleksandr-bublik-vyshel-vo-vtoroy-krug-us-open-2022/