Анна Данилина улучшила позицию в рейтинге WTA

Анна Данилина. Фото: floridagators.com

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина улучшила свое положение после обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В одиночном разряде Елену Рыбакину изменения не коснулись. Она сохранила за собой 25-е место. Юлия Путинцева поднялась на одну строчку выше. Теперь она 38-я.

Зарина Дияс опустилась на 17 позиций. В данный момент она находится на 283-й строчке. У Анны Данилиной 379-е место.

При этом она улучшила свое положение в парном разряде. С 20-й строчки она поднялась на 19-ю.

В одиночном разряде лидирует Ига Швентек (Польша). У Анетт Контавейт (Эстония) второе место, а Мария Саккари (Греция) замыкает тройку лучших.

Что касается рейтинга в парном разряде, то у Кори Гауфф (США) первое место, следом располагается Элиза Мертенс (Бельгия). Катерина Синякова (Чехия) имеет третью позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985335-anna-danilina-uluchshila-pozitsiyu-v-reytinge-wta/