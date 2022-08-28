Анна Данилина уступила в финале турнира в Кливленде

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина вместе с Александрой Крунич из Сербии проиграли в финале парного разряда на турнире серии WTA 250 в американском Кливленде, передает NUR.KZ.

В решающем матче Данилина и Крунич сыграли против дуэта Николь Меличар (США)/Эллен Перес (Австралия).

Встреча продлилась два сета. Финал завершился со счетом 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте один час и 17 минут. За это время Данилина и Крунич совершили два эйса, а также допусти две двойные ошибки. Также в их активе два брейк-поинта.

Добавим, что в текущем сезоне Анна Данилина выиграла уже шесть титулов в парном разряде.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985265-anna-danilina-ustupila-v-finale-turnira-v-klivlende/