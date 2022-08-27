Анна Данилина вышла в финал парного разряда турнира WTA в Кливленде

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Александрой Крунич из Сербии пробились в финал парного разряда турнира серии WTA в американском городе Кливленд, передает NUR.KZ.

В полуфинале Анна и Александра без борьбы прошли дуэт из Чехии Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

В финале Данилина и Крунич встретятся с сильнейшей из пары Сюко Аояма (Япония)/Хао-Чин Чань (Тайвань) - Николь Меличар (США)/Эллен Перес (Австралия). Решающий матч запланирован на 28 августа.

Ранее казахстанско-сербский дуэт обыграл в 1/8 финала американок Мэдисон Бренгл и Лорен Дэвис со счетом 7:6, 2:6, 10:7, а затем в 1/4 финала взял верх над парой Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия) - 6:2, 6:7, 10:7.

Отметим, что в текущем сезоне Анна Данилина выиграла уже шесть титулов в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985232-anna-danilina-vyshla-v-final-parnogo-razryada-turnira-wta-v-klivlende/