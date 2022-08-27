Теннисистка Юлия Путинцева поделилась фото из Нью-Йорка

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на своей странице в Instagram опубликовала фото из Нью-Йорка, где в скором времени будет выступать на US Open, передает NUR.KZ.

На снимке спортсменка запечатлена на фоне главной площади Нью-Йорка Times Square.

Путинцева прибыла в "Большое яблоко" для участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Он стартует 29 августа. Казахстанка начнет турнирный путь с матча против американки Аманды Анисимовой.

В данный момент теннисистка занимает 39-е место в мировом рейтинге WTA. Путинцева представляла Казахстана на Олимпиаде в Токио. Побороться за медали ей не удалось. Из-за плохого самочувствия она во втором сете снялась с матча первого круга, хотя вела в счете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985147-tennisistka-yuliya-putintseva-podelilas-foto-iz-nyu-yorka/