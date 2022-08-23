Путинцева проиграла в первом круге турнира в Кливленде

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (39-я ракетка мира) не сумела пробиться во второй раунд турнира серии WTA 250 в Кливленде (штат Огайо, США), передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Юлия уступила представительнице Польши Магде Линетт (67-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 2:6.

На корте теннисистки провели один час и 17 минут. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из четырех.

В следующем раунде Магда Линетт встретится с Сораной Кырстя (38-я ракетка мира) из Румынии.

Таким образом, на турнире в Кливленде больше не осталось казахстанских теннисисток.

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA Юлия Путинцева потеряла одну строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984382-putintseva-proigrala-v-pervom-kruge-turnira-v-klivlende/