Анна Данилина пробилась в четвертьфинал парного разряда турнира в Цинцинатти

Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майа. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей вышли в четвертьфинал парного разряда турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинцинатти, передает NUR.KZ.

Во втором круге женского парного разряда Анна и Беатрис победили дуэт Ена Шибахара (Япония)/Шуай Чжан (Китай) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:3.

На корте теннисистки провели один час и четыре минуты. За это время Данилина и Хаддад Майа сделали два эйса и реализовали три брейк-поинта из девяти.

За выход в полуфинал казахстанско-бразильская пара встретится с дуэтом Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия). Матч состоится в ночь с 19 на 20 августа в 03:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в текущем сезоне Анна Данилина выиграла пять титулов в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983960-anna-danilina-probilas-v-chetvertfinal-parnogo-razryada-turnira-v-tsintsinatti/