Анна Данилина с победы стартовала в парном разряде турнира в Цинцинатти

Анна Данилина. Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей прошли во второй круг парного разряда турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинцинатти, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде женского парного разряда Анна и Беатрис одолели дуэт Латиша Чань (Тайвань)/Саманта Стосур (Австралия) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 7:6(5).

На корте теннисистки провели один час и 34 минуты. За это время Данилина и Хаддад Майа допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-поинта из четырех.

В следующем круге казахстанско-бразильская пара встретится с дуэтом Ена Шибахара (Япония)/Чжан Шуай (Китай). Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в 02:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983740-anna-danilina-s-pobedy-startovala-v-parnom-razryade-turnira-v-tsintsinatti/