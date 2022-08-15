Теннисистка Анна Данилина выиграла шестой титул в сезоне

Анна Данилина. Фото: floridagators.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с американкой Софи Чан стали победителями парного турнира серии ITF W100 в американском городе Ландисвилл, передает NUR.KZ.

В финале женского парного разряда Анна и Софи взяли верх над дуэтом из Южной Кореи На-Лэ Хань/Су Джон Чан. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 2:6, 7:6(4), 11:9.

На корте теннисистки провели один час и 20 минут.

На пути к решающей встрече Данилина и Чан прошли следующих пар: Франческо Ди Лоренцо/Марсела Сакариас, Ингрид Гамарра Мартинс/Эмили Уэбли-Смит и Элизабет Мандлик/Кристина Роска.

Отметим, что для Анна Данилиной это уже шестой титул в парном разряде в 2022 году. Ранее она побеждала на турнирах в Варшаве, Ферсмольде, Мадриде, Биарицце и Сиднее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983136-tennisistka-anna-danilina-vyigrala-shestoy-titul-v-sezone/