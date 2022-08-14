Анна Данилина вышла в финал парного турнира в Ландисвилле

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с американкой Софи Чан пробились в финал парного турнира ITF W100 в американском городе Ландисвилл, передает NUR.KZ.

В полуфинале женского парного разряда Данилина и Чан победили дуэт Франческо Ди Лоренцо (США) - Марсела Сакариас (Мексика) в двух сетах. Итоговый счет - 6:1, 6:3.

На корте теннисистки провели один час и две минуты.

В финале Анна и Софи встретятся с парой из Южной Кореи На-Лэ Хань/Су Джон Чан. Решающий матч запланирован на 14 августа в 21:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в этом году 26-летняя Анна Данилина выиграла уже пять трофеев парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983087-anna-danilina-vyshla-v-final-parnogo-turnira-v-landisville/