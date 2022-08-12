Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Торонто

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

27-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в канадском городе Торонто, передает NUR.KZ.

В третьем круге одиночного разряда Юлия победила американку Элисон Риск (35-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 7:5.

На корте теннисистки провели один час и 37 минут. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из восьми.

Следующей соперницей казахстанской спортсменки станет седьмая ракетка мира Джессика Пегула из США. Матч пройдет в ночь с 12 на 13 августа в 00:30 по времени Нур-Султана.

Ранее теннисистки между собой ни разу не встречались.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982925-yuliya-putintseva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-v-toronto/