Елена Рыбакина провела совместную тренировку с первой ракеткой мира

Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

Первая ракетка Казахстана, победительница Уимблдона Елена Рыбакина провела тренировку с действующей первой ракеткой мира Игой Швентек, сообщает Twitter-аккаунт комментатора Джона Хорна.

Победительница Уимблдона-2022 провела тренировку с первой ракеткой мира — полькой Игой Швентек, которая в этом году стала чемпионкой "Ролан Гаррос".

Рыбакина начнет выступление на турнире в Торонто в понедельник, 8 августа. Соперница казахстанки в первом круге станет известна по итогам квалификации.

Напомним, что перед этим турниром Елена Рыбакина неудачно выступила в Сан-Хосе (США). В одиночном разряде уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной, а в парном разряде в дуэте с россиянкой Аминой Аншбой проиграла американке Дезире Кравчик и Деми Схюрс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982111-elena-rybakina-provela-sovmestnuyu-trenirovku-s-pervoy-raketkoy-mira/