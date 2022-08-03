Михаил Кукушкин вышел во второй круг "Челленджера" в США

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (225-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в американском городе Лексингтон, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Михаил победил представителя Великобритании Миллена Хурриона (775-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:0, 7:6.

Встреча продлилась полтора часа. За это время Кукушкин сделал четыре эйса и реализовал пять брейк-поинтов из девяти.

За выход в четвертьфинал 34-летний казахстанский теннисист сыграет с Цзюньчэн Шаном из Китая (344-я ракетка мира). Матч запланирован на 3 августа в 22:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР Михаил Кукушкин спустился на 18 строчек и теперь занимает 225 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981588-mihail-kukushkin-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-ssha/