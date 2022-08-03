Елена Рыбакина проиграла второй матч подряд

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана, победительница Уимблдона Елена Рыбакина проиграла матч в парном разряде на турнире в Сан-Хосе (США), сообщает Sports.kz.

В 1/8 финала Елена Рыбакина (120-е место в рейтинге WTA в парном разряде) в дуэте с россиянкой Аминой Аншбой (66-е) встречались с американкой Дезире Кравчик (10-е) и нидерландкой Деми Схюрс (18-е) и проиграли им в двух сетах — 2:6, 2:6.

Напомним, ранее Рыбакина проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе в одиночном разряде: она уступила в трех сетах российской теннисистке Дарье Касаткиной — 6:1, 2:6, 0:6. Стоит напомнить, что для Елены Рыбакиной это было первое выступление после ее победы на Уимблдоне в июле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981573-elena-rybakina-proigrala-vtoroy-match-podryad/