Российских и белорусских теннисисток отстранили от участия в турнире в Эстонии

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Правительство Эстонии приняло решение не допускать к участию теннисисток из России и Беларуси в турнире ITF в Пярну, сообщает Twitter-аккаунт The Tennis Letter.

Турнир стартует 8 августа. Несколько дней назад заявленные туда теннисистки из России и Беларуси получили от ITF письмо, в котором их попросили сняться с соревнований. В письме говорится, что они не смогут выступить ни на каких профессиональных турнирах в Эстонии.

"И вы скажете, что это реально справедливо!? Запомните это, когда будете говорить, как плохо кого-то дискриминировать. Спорт должен быть вне политики", – написала россиянка Элина Захарова, приложив скриншот письма от Международной федерации тенниса.

Напомним, что ранее россиянок и белорусок не пустили турнир ITF в Лиепае. Латвийский теннисный союз запретил им участвовать в соревнованиях на территории страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980668-rossiyskih-i-belorusskih-tennisistok-otstranili-ot-uchastiya-v-turnire-v-estonii/