Юлия Путинцева проиграла во втором круге турнира в Палермо

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (39-я ракетка мира) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA Palermo Ladies Open в итальянском городе Палермо, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Юлия проиграла представительнице Франции Диан Парри (86-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 4:6.

На корте теннисистки провели полтора часа. За это время Путинцева сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из четырех.

За выход в полуфинал Диан Парри встретится с румынкой Ириной Бегу (45-я ракетка мира).

Таким образом, в одиночном разряде турнира в Палермо больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979806-yuliya-putintseva-proigrala-vo-vtorom-kruge-turnira-v-palermo/