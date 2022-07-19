Казахстанские теннисисты стартовали на "Челленджере" в Нур-Султане

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко и Бейбит Жукаев пробились во второй круг турнира категории "Челленджер" в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

В первом круге мужского одиночного разряда Михаил Кукушкин победил представителя Монако Лукаса Катарину в двух сетах - 6:1, 6:1.

Также в двух сетах победу одержали Попко и Жукаев. Дмитрий одолел новозеландца Хосе Рубина Стэтхэма (6:3, 6:4), а Бейбит оказался сильнее японца Синтаро Имаи (7:6, 6:1).

К сожалению, в следующий круг не смогли пробиться казахстанцы Скатов и Ташбулатов. Тимофей уступил корейцу Джи Сун Наму со счетом 6:7, 6:4, 5:7. Тогда как Достанбек проиграл американцу Алафию Айени - 1:6, 0:6.

Напомним, что вчера также во второй раунд "Челленджера" в Нур-Султане пробился Денис Евсеев. В первом круге он прошел россиянина Алибека Качмазова (6:3, 3:6, 6:4).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979208-kazahstanskie-tennisisty-startovali-na-chellendzhere-v-nur-sultane/