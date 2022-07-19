Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут

Дарья Касаткина. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Р-Спорт.

"Есть ли у меня сейчас девушка? Да. Есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза: "Хочешь быть геем?" Хочешь — не хочешь, стал — не стал. Ну что это за бред! Реально нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России", — сказала Касаткина.

Касаткиной 25 лет. Она является первой ракеткой России и занимает 12-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. На ее счету четыре титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и победа в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979139-luchshaya-tennisistka-rossii-sovershila-kaming-aut/