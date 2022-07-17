Александр Бублик вышел в финал турнира в Ньюпорте

Александр Бублик. Фото: David Ramos/Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (42-я ракетка мира) пробился в финал турнира категории АТР 250 в американском городе Ньюпорт, передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Александр победил австралийца Джэйсона Кублера (102-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:2.

На корте теннисисты провели один час и десять минут. За это время Бублик сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из десяти.

В финале Александр Бублик встретится с Максимом Кресси (41-я ракетка мира) из США. Решающий матч состоится в ночь с 17 на 18 июля в 00:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978858-aleksandr-bublik-vyshel-v-final-turnira-v-nyuporte/