Бублик одолел двукратного чемпиона Уимблдона на турнире в Ньюпорте

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (42-я ракетка мира) пробился в полуфинал турнира серии АТР 250 в американском городе Ньюпорт, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Александр одолел трехкратного чемпиона турниров Большого шлема британца Энди Маррея (52-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и сорок восемь минут. За это время Бублик сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из четырех.

За выход в финал Александр Бублик встретится с австралийцем Джейсоном Кублером (102-я ракетка мира). Матч состоится в ночь с 16 на 17 июля в 00:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978801-bublik-pobedil-marreya-na-turnire-v-nyuporte/