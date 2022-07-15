Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (32-я ракетка мира) пробилась в 1/4 финала турнира серии WTA 250 Hungarian Grand Prix в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Юлия победила бразильянку Лауру Пигосси (125-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

На корте теннисистки провели более двух часов. За это время Путинцева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 12.

За выход в полуфинал Юлия Путинцева встретится с украинкой Лесей Цуренко (97-я ракетка мира). Игра запланирована на 15 июля в 16:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978708-yuliya-putintseva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-budapeshte/