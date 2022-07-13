Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Ньюпорте

Александр Бублик. Фото: David Ramos/Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (42-я ракетка мира) пробился в 1/4 финала турнира серии АТР 250 в американском городе Ньюпорт, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Александр победил американца Джека Сока (100-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

На корте теннисисты провели один час и 52 минуты. За это время Бублик сделал 22 эйса, допустил 16 двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из пяти.

За выход в полуфинал Александр Бублик встретится с победителем пары Макс Перселл (Австралия) - Энди Маррей (Великобритания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978328-aleksandr-bublik-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-v-nyuporte/